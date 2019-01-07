/ Южноуральцы могут лично поблагодарить участников спасательной операции в Магнитогорске

В соцсетях запустили флешмоб #спасибомагнитогорск.

Профессиональную работу всех участников спасательной операции в Магнитогорске отметили уже не раз. Сказать им «спасибо» практически лично предлагает служба внешних связей и молодежной политики администрации города. В соцсетях запустили флешмоб, результаты которого обязательно покажут спасателям, пожарным, кинологам, полицейским, следователям, сотрудникам «скорой» и отозвавшимся на просьбы о помощи волонтерам.



Всем желающим предлагается выразить слова благодарности участникам спасательной операции. Для этого необходимо записать видео или сделать фотографию и поделиться ей на своих страницах в «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегом #спасибомагнитогорск. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Напомним, спасательная операция началась 31 декабря и завершилась 3 января. В эти дни круглосуточно шел разбор завалов. Работа потребовалась после взрыва бытового газа, прогремевшего в последний день 2018 года в Магнитогорске. В результате обрушился целый подъезд. Погибли 39 человек.