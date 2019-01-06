/ Есть кто живой? Все о самой жуткой трагедии Южного Урала

Рассказываем о людях, чей героизм, доброта и самоотверженность вызывают только восхищение, а также восстанавливаем хронологию событий.

Когда смотришь на фотографии, трудно поверить, что в этой обрушившейся части дома на проспекте Карла Маркса более 100 человек готовились отпраздновать Новый год. Магнитогорцы, как и все россияне, делали салаты, приходили в гости и наряжали елку с детьми. Никто не знал, что 31 декабря праздник не наступит ни для одного южноуральца. Ни один не сможет остаться равнодушным. Весь мир будет следить за страшной новостью о взрыве газа в жилом доме Магнитогорска.



Рассказываем о людях, чей героизм, доброта и самоотверженность вызывают только восхищение, а также восстанавливаем хронологию событий.

Есть кто живой?

Около шести утра жители злополучного дома услышали громкий хлопок, стены задрожали, а предметы стали перемещаться, как во время землетрясения. Некоторые успели выбежать. Но через несколько минут весь подъезд сложился как карточный домик.

Моментально на место прибыли спасатели. В первый час после обрушения бойцы ПЧ-21 Магнитогорска сумели спасти жизнь двум десяткам людей, а затем принялись разбирать завалы.

Из-за угрозы обрушения работы пришлось почти полностью остановить. Из Челябинска и ближайших крупных городов выдвинулись спецтехника и подмога. Вскоре из Москвы стали вылетать борты МЧС со специалистами, чья квалификация позволяет работать на местах обрушения зданий. Рискуя жизнью, спасатели круглосуточно пытались найти живых.

Тем временем, в школе № 14 сделали штаб. Неравнодушные несли еду, одежду, лекарства, предметы быта. Уже к обеду городские власти дали отмашку: пострадавшие больше ни в чём не нуждаются, гуманитарной помощи достаточно.

Огромную помощь оказали люди, которые несли: продукты, одежду, средства личной гигиены. Очень хорошие вещи несли. Мы каждый день предлагаем пострадавшим взять, если им что-то необходимо. Мы собирали ежедневно продуктовые наборы и раздавали людям. Сегодня мы развезем продуктовые наборы по местам нахождения жителей разрушенного подъезда: пенсионеров, семей, инвалидов. — рассказала корреспонденту «Первого областного» заместитель главы Магнитогорска по социальным вопросам Светлана Тулупова.

В актовом зале разместился склад, в столовой готовили пищу для волонтёров. Прямо в спортзале сделали что-то вроде МФЦ: здесь восстанавливали документы, отмечали пропавших без вести и найденных, работали психологи, вели приёмы губернатор Борис Дубровский и мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Всего за пять дней в штаб обратились более 1000 человек, а на личные приёмы официально попали около 100 горожан.

Около полудня на территории города ввели режим ЧС. По состоянию на 12:00 к медикам обратилось около 12 человек, ликвидировали последствия взрыва 4 крана, 4 погрузчика и 6 самосвалов. На место вылетел полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов.

Оперативность в прибытии соответствующих служб была без затяжек. И глава области Борис Дубровский, и руководитель металлургического комбината Виктор Рашников старались поддержать. В считанные секунды было принято решение, чтобы оказать помощь тем, кто в этом нуждается. И техника, и деньги, и люди — комбинат выделил буквально мгновенно. И то, что люди подключились — это так по-сердечному, по-доброму. — рассказал «Первому областному» заслуженный житель города Магнитогорска Анатолий Макеев.

Во второй половине дня прибыла специализированная техника, к ликвидации завалов на месте взрыва бытового газа в магнитогорской многоэтажке присоединились еще 158 человек из специализированной пожарно-спасательной части и Уральского учебного спасательного центра. По состоянию на 16:00 устраняли последствия трагедии 1383 человека.

К 18:00 на место прибыл президент России Владимир Путин. Он направился в оперативный штаб МЧС и встретится с семьями пострадавших и руководством Челябинской области.

Губернатор был через час на месте, после обрушения дома. Все четыре дня Борис Дубровский вел личный прием и был открыт для каждого. Он не сидел в отдельных кабинетах, а принимал людей в спортзале, где находились сотрудники других служб. Глава региона всегда находился рядом с людьми.

На второй день Борис Дубровский обратился к жителям Южного Урала и попросил не оставаться в стороне от трагедии.

Новогоднее чудо

Перед боем курантов россияне посмотрели традиционное поздравление президента. В нём не говорилось о Магнитогорске, но лишь потому, что само видео было записано заранее и за время пребывания на Южном Урале Владимир Путин дистанционно успел поздравить Дальний восток и Сибирь.

Утром в оперативной сводке значились уже 7 погибших. Работы шли круглосуточно. Однако из-за очередной угрозы обрушения около 13:30 принято решение приостановить поисково-спасательную операцию и заняться демонтажем нависающих конструкций.

Спустя пару часов произошло новогоднее чудо, в которое трудно поверить до сих пор. Во время минуты тишины спасатели услышали плач ребёнка. Из-под завалов удалось спасти 11-месячного Ваню Фокина. В считанные секунды малыша отправили до ближайшей больницы, а вскоре спецбортом направили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Состояние мальчика медики оценивают, как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме. — сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Не спасатели, но спасители

Участников трагедии и поисково-спасательной операции тронули поступки Аси Качесовой. Дома ее ждали муж, дочь и сын-инвалид, но она, несмотря на творящиеся вокруг ужас и хаос, неустанно готовила и кормила лагерь горячей едой. Женщина спала по 4 часа в сутки и снова приходила туда, где боль людей сильнее всего.

Рассказали, что пишут в интернете много хорошего, а я читать не успеваю, но всем благодарна. Но это не мне одной спасибо, все люди, весь город — одно целое. Если каждый так будет действовать, делать хорошее, то никакое горе не страшно. Я благодарна за все, что мне дается. Если любишь и веришь, то и жить легче. Нужно помогать друг-другу. — объяснила Асия Качесова.

Одним из феноменов магнитогорской трагедии стала сплочённость людей. Буквально с первых часов после взрыва бытового газа со всех концов света стали приходить слова поддержки. В Челябинске возложили цветы и игрушки к памятнику Орлёнка, а хоккеист Евгений Малкин и бадминтонист Владислав Иванов вышли на игры против соперников с напоминающими о трагедии надписями на амуниции.

Южноуральцы приняли трагедию как свою: тысячи горожан и просто неравнодушных людей стали съезжаться в город металлургов и помогать, кто чем может.

70% наших волонтеров это люди, которые впервые занимаются волонтерской деятельностью. Горе никого не оставило равнодушным. Ежедневно помогать приходят более 200 добровольцев. Волонтёры круглосуточно работают с людьми, помогали кормить сотрудников МЧС, консультировали и координировали людей. Выдавали вещи и помогали собирать. Сам я ежедневно с утра и до ночи нахожусь в штабе волонтеров с утра 31 декабря. Видно, что Борису Александровичу по-человечески непросто. Мы вот с ребятами разговаривали, видели в каком состоянии он, как ему тяжело, что горе каждой семьи он пропускает через себя и старается помочь каждому. — резюмирует в беседе с корреспондентом «Первого областного» организатор волонтерского штаба Ильяс Ильясов.

Работы шли круглосуточно. Спасатели менялись каждые четыре часа. До последнего была надежда вызволить из-под завалов живых людей. Поисково-спасательную операцию остановили после того, как вечером 3 января нашли последнее, 39 тело. 4 января, колонна покинула Магнитогорск.

Поисково — спасательные работы на месте ЧС завершены. Мы — аэромобильная группировка Центра «Лидер» МЧС России возвращаемся в пункт постоянной дислокации г. Москва. Хотелось бы сказать слова соболезнования тем, кто потерял в этой страшной трагедии близких и родных. Выразить благодарность волонтерам и неравнодушным гражданам Магнитогорска, которые все это время помогали нам и пострадавшим. — написал на своей странице в Instagram спасший Ваню Фокина Пётр Гриценко.

Местные жители действительно старались подбодрить спасателей и по возможности облегчить им жизнь. Так, например, второго января разбирающим завалы сделали весьма необычный «подарок».

Меня очень поразило, когда в штаб пришли представители Таджикского консульства и принесли два огромных казана плова с бараниной и говядиной, чтобы накормить спасателей. Они сказали, что готовы помогать всем необходимым. Было видно, что никто не остался в стороне от трагедии. — вспоминает корреспондент ОТВ Анастасия Плотникова.

Был в поисково-спасательной операции один момент, когда, вполне возможно, магнитогорец спас и самих бойцов МЧС. Артем Ибрагимов пришел к оцеплению и предложил облететь здание с помощью дрона. На видео попал участок с просевшей крышей, который было просто не видно с земли. Молниеносно было принято решение об укреплении опасного фрагмента, а следственная группа включила видеозапись в материалы расследования.

Постоянно около взорвавшегося подъезда и в штабе дежурил губернатор. С самого первого дня он стал участником событий и постоянно оказывал помощь пострадавшим и родственникам погибших, приходил проститься с жертвами трагедии. Журналисты отмечают, что иногда глава региона выглядел страшно уставшим, у него был сорван или простужен голос, но работать с людьми не прекращал.



Борис Александрович все эти дни провел на месте трагедии. Я в очередной раз убедился в его человеческих качествах. Он всегда был рядом с людьми, на улице его останавливали и спрашивали, что будет дальше: он каждому уделял время и со всеми беседовал, рассказывал о ситуации, кого-то успокаивал. К нему подходили женщины, плакали. Часто бываю с ним в рабочих поездках, эта тоже рабочая, но здесь — мне открылась человечность губернатора. Проблему каждого переживал как свою, и по нему это было видно. — поделился корреспондент ОТВ Артур Ишпулатов.

Все эти дни Борис Дубровский координировал работу экстренных служб, посещал пострадавших в больнице, ежедневно вёл приёмы.

Страшная бесчеловечность

С момента взрыва бытового газа прошло всего 6 дней. Однако трагедия уже обросла десятками мифов. Масла в огонь подлила ситуация со взрывом «Газели». В нескольких километрах от взрыва газа на пересечении улиц Карла Маркса и Правды взорвался автомобиль, в котором находились трое. В маршрутке было несколько газовых баллонов, а на место ЧП выезжала оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ.

В интернете моментально начали расползаться слухи о том, что два происшествия друг с другом связаны и по сути своей являются терактами. Но никаких доказательств этому нет.

Своей бесчеловечностью и жестокостью поразил украинский пранкер, который решил воспользоваться ситуацией и стал звонить жителям города и правоохранителям. Он сообщал о готовящемся теракте. Вскоре сервис YouTube заблокировал его эфир.

Правоохранители порекомендовали не доверять анонимным источникам, якобы экспертам, и напомнили о ситуации с «Зимней вишней». Когда вскоре после трагедии в Кемерове появились блогеры, заявляющие о сотнях погибших. Однако по завершении расследования они взяли слова назад. Следствие о причинах произошедшего в Магнитогорске пока продолжается.

Помощь каждому

Приёмы у Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского начались ещё днём, 1 января. Все эти дни он смог побеседовать с как минимум 80 магнитогорцами.

Мы были 1 января на приёме у Бориса Александровича, а второго я к нему подошла лично и выразила отдельную признательность за его человечность, искренность. Какие у меня вопросы были на первое число, я ему всё озвучила. Буквально в течение часа-двух раздалось несколько звонков, и все наши вопросы были решены. Нужно отдать должное: благодарю за поминальные бесплатные обеды, организация «Долг» очень хорошо помогает. Это такая большая поддержка в сложившейся ситуации. — поделилась с корреспондентом «Первого областного» потерявшая в трагедии сына Любовь.

Многие пострадавшие уже получили материальную помощь. На данный момент выплачено более 27 миллионов рублей, что составляет 43% от суммы выплат. ММК до 10 января выплатит людям порядка 17 миллионов рублей.

Потерявшим жилплощадь собственникам не только выплатят компенсацию, но и будут решать вопрос о предоставлении других квартир. На сегодняшний день комплекс поддержки пострадавших разработан в виде особого постановления правительства региона.

Так, например, по 400 тысяч рублей выделят получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью. Тем, кому относительно повезло и здоровью нанесён лёгкий вред, дадут по 200 тысяч рублей. Тем, чьё жилище превратилось в руины, выплатят от 300 до 500 тысяч рублей. Максимальную сумму — по миллиону рублей — получат члены семей погибших.

Тем временем, опознаны тела всех 39 погибших в Магнитогорске. В последний путь их начали провожать в пятницу, 4 января.