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/ ММК определил размер выплат для пострадавших в Магнитогорске

ММК определил размер выплат для пострадавших в Магнитогорске

Близкие родственники погибших получат 1 миллион рублей от металлургического гиганта.
сегодня в 13:41
  |  Общество

Магнитогорский Металлургический Комбинат осуществит адресные выплаты пострадавшим в результате обрушения жилого дома. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте предприятия.

Совокупная сумма выплат составит около 100 миллионов рублей. средства уже перечислены на счет благотворительного фонда «Металлург».

Близкие родственники погибших, будь то супруги, дети, родители или лица, находящиеся на иждивении, получат 1 миллион рублей за каждого погибшего в равных долях на каждого члена семьи. Те, чьему здоровью был причинен вред, получат 200 или 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда. Также, в связи с утратой имущества первой необходимости собственникам квартиры или проживающим по договору социального найма выплатят от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от количества комнат в квартире.

Магнитка всегда умела сплотиться во времена испытаний. Город и комбинат на протяжении всей истории были единым целым. Поэтому мы воспринимаем боль пострадавших в этой трагедии как собственную. Мы не могли остаться в стороне и не помочь людям в их несчастье. При этом прекрасно понимаю, что никакие денежные средства не смогут восполнить потерю родных и близких. — сказал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Для оформления и получения выплат пострадавшим будет необходимо обратиться к специалистам благотворительного фонда «Металлург». С 4 по 7 января они будут ждать пострадавших и их родственников в оперативном штабе в школе № 14, с 8:00 до 20:00, и с 8 января в кабинете № 100 администрации Магнитогорска, с 8:30 до 17:30.

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