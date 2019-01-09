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/ Дмитрий Медведев направил 147 миллионов рублей для пострадавших в трагедии магнитогорцев

Дмитрий Медведев направил 147 миллионов рублей для пострадавших в трагедии магнитогорцев

Средства направлены на приобретение жилья.
сегодня в 19:30
  |  Общество

Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил 147 миллионов рублей для жителей седьмого и восьмого подъездов дома № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Соответствующую новость сегодня, 9 января, опубликовала пресс-служба губернатора Челябинской области.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выделил для жителей седьмого и восьмого подъездов 147 млн рублей на приобретение жилья взамен утраченного. — говорится в сообщении пресс-службы Бориса Дубровского.

Ранее стало известно, что на социальную поддержку пострадавших граждан из резервного фонда правительства будет выделено 65 миллионов рублей.

Отметим, утром 31 декабря в доме № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел взрыв. Предварительной причиной произошедшего стал бытовой газ. В результате — обрушение седьмого подъезда. В трагедии погибло 39 человек.

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