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/ Дмитрий Медведев: «На расселение дома в Магнитогорске потребуется около 900 миллионов рублей»

Дмитрий Медведев: «На расселение дома в Магнитогорске потребуется около 900 миллионов рублей»

Деньги будут выделены из резервного фонда и бюджета Челябинской области, в финансировании также поможет ММК.
сегодня в 16:37
  |  Общество

Дмитрий Медведев рассказал, сколько денег понадобится на полное расселение дома № 164 в Магнитогорске. По словам премьер-министра России, чтобы полностью освободить дом потребуется около 900 миллионов рублей. Часть расходов на себя возьмет ММК и бюджет Челябинской области, остальные деньги выделят из резервного фонда.

Сейчас задача помочь людям снова наладить жизнь, мы уже выделили 147 миллионов рублей на расселение тех, кто жил в 7 и 8 подъездах. На совещании с членами правительства президентом дано поручение расселить весь многоквартирный дом. По оценкам Челябинской области, на расселение потребуется около 900 миллионов рублей, большую часть предлагается выделить из резервного фонда — это до 500 миллионов рублей. Остальные расходы по собственной инициативе возьмет на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области. — сказал Дмитрий Медведев.

Добавим, решение о полном расселении дома в Магнитогорске было принято Владимиром Путиным. Президент отметил, что с этой просьбой к нему неоднократно обращались сами жители. Губернатор области Борис Дубровский заявил, что на расселение дома понадобится год.

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