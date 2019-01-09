/ 4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске перевел Евгений Малкин

Хоккеист сообщил об этом в разговоре с руководством «Металлурга».

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и уроженец Магнитогорска Евгений Малкин перевел 4 миллиона рублей на официальный счет, предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома на проспекте Карда Маркса. О поступке хоккеиста сегодня, 9 января, сообщила пресс-служба магнитогорского «Металлурга».

Евгений Малкин в разговоре с руководителями «Металлурга» сообщил, что перечислил на официальный счет «Кредит Урал Банка», предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, сумму, эквивалентную четырем миллионам рублей, а хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на соответствующий банковский счет в скором времени. Ранее сообщалось, что четыре миллиона рублей были собраны совместно Малкиным и его одноклубниками. — говорится в заявлении пресс-службы «сталеваров».

Как отмечают в магнитогорской команде, игроки, тренеры и руководители «Металлурга» уже в ближайшие дни завершат сбор средств, которые будут адресно направлены пострадавшим.

Напомним, ранним утром 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Трагедия унесла жизни 39 человек.