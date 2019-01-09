Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.47 -0.05 79.46 -0.2
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ 4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске перевел Евгений Малкин

4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске перевел Евгений Малкин

Хоккеист сообщил об этом в разговоре с руководством «Металлурга».
сегодня в 17:53
  |  Общество

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и уроженец Магнитогорска Евгений Малкин перевел 4 миллиона рублей на официальный счет, предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома на проспекте Карда Маркса. О поступке хоккеиста сегодня, 9 января, сообщила пресс-служба магнитогорского «Металлурга».

Евгений Малкин в разговоре с руководителями «Металлурга» сообщил, что перечислил на официальный счет «Кредит Урал Банка», предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, сумму, эквивалентную четырем миллионам рублей, а хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на соответствующий банковский счет в скором времени. Ранее сообщалось, что четыре миллиона рублей были собраны совместно Малкиным и его одноклубниками. — говорится в заявлении пресс-службы «сталеваров».

Как отмечают в магнитогорской команде, игроки, тренеры и руководители «Металлурга» уже в ближайшие дни завершат сбор средств, которые будут адресно направлены пострадавшим.

Напомним, ранним утром 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Трагедия унесла жизни 39 человек.

Хоккей
Евгений Малкин рассказал о перспективах «Питтсбурга»
14.12.2018
Евгений Малкин рассказал о перспективах «Питтсбурга»
Хоккей
Гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»
05.12.2018
Гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»
Хоккей
Шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения
24.11.2018
Шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения
Хоккей
Евгений Малкин вышел на 96-е место в списке лучших бомбардиров в истории
22.11.2018
Евгений Малкин вышел на 96-е место в списке лучших бомбардиров в истории
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду «Ак Барс»
сегодня в 18:30
КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду «Ак Барс»
Общество
4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске перевел Евгений Малкин
сегодня в 17:53
4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске перевел Евгений Малкин
Происшествия
Неосторожное обращение с сигаретой привело к смерти жителя поселка Мирный
сегодня в 17:07
Неосторожное обращение с сигаретой привело к смерти жителя поселка Мирный
Общество
Челябинский скульптор предложил свой вариант памятника погибшим в Магнитогорске
сегодня в 16:53
Челябинский скульптор предложил свой вариант памятника погибшим в Магнитогорске
Общество
Подарок всем рожденным в 2019 году презентуют в честь юбилея региона
сегодня в 16:46
Подарок всем рожденным в 2019 году презентуют в честь юбилея региона
Общество
Газовое оборудование проверят во всех многоквартирных домах Челябинской области
сегодня в 16:45
Газовое оборудование проверят во всех многоквартирных домах Челябинской области
Происшествия
Спланированной провокацией назвали слухи о теракте в Магнитогорске эксперты
сегодня в 15:57
Спланированной провокацией назвали слухи о теракте в Магнитогорске эксперты
Общество
Утечку кипятка в Металлургическом районе остановили ремонтники
сегодня в 15:36
Утечку кипятка в Металлургическом районе остановили ремонтники
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6