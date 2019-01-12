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сегодня в 11:04
Как пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске получить выплаты. Инструкция
Рассказываем, кто может претендовать на компенсацию и куда за ней обращаться.
/ Как пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске получить выплаты. Инструкция

Как пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске получить выплаты. Инструкция

Рассказываем, кто может претендовать на компенсацию и куда за ней обращаться.
сегодня в 11:04
  |  Общество

Жители Магнитогорска, пострадавшие при обрушении дома на проспекте Карла Маркса, а также их семьи, уже получили больше 92 миллионов рублей. К сожалению, не всем обратившимся можно направить деньги из созданного фонда. Также не все из тех, кто имеет право на выплаты, заявили о себе. Чтобы разъяснить ситуацию, правительство Челябинской области совместно с «Южноуральской панорамой» создало инструкцию.

Кто может обращаться за выплатами

1. Собственники жилых помещений, разрушенных 31 декабря 2018 года.

2. Граждане, имеющие документы, которые являются основанием для государственной регистрации собственности. Это может быть свидетельство о наследстве, договор о приватизации. Важно, что документы должны быть выданы до 31 декабря. Если такое жилое помещение было разрушено, обращаться за выплатами можно.

3. Члены семьи погибших собственников жилых помещений или граждан, у которых на руках были документы из п. 2.

4. Постоянно зарегистрированные в разрушенном помещении или признанные судом постоянно проживающими в жилом помещении.

Какие документы нужны, чтобы получить выплату

Нужно заполнить заявление по форме, утвержденной Министерством социальных отношений области. К нему приложить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, копию. Кроме того, перед подачей заявления на выплату нужно сняться с кадастрового учета и прекратить право собственности на жилое помещение.

Куда идти за выплатой

Обращаться нужно в управление соцзащиты Магнитогорска. Принести туда все документы, дождаться включения в реестр и получения уведомления. Сделать это нужно не позднее 9 сентября 2019 года.

Следующий шаг — подбор жилья. Можно посетить ярмарку застройщиков, она пройдет в третьей декаде января, а можно самостоятельно найти новостройку или вторичку в любом муниципалитете России.

После заключения сделки нужно обратиться в Минсоц, где потребуют оригинал договора купли-продажи, выписку из ЕГРН, счет продавца помещения, открытый в кредитном учреждении, а также уведомление о включении в реестр (его выдали в управлении соцзащиты). Этот шаг нужно совершить не позже 15 декабря 2019 года.

Остается ждать. Минсоц рассчитает, какая сумма положена пострадавшему или семье (31 725 рублей за квадратный метр) и переведет ее на счет продавца. Если выбранное жилье дороже, чем разрушенное, то новый собственник самостоятельно покрывает разницу.

Будут ли еще выплаты

Да, из областного бюджета каждому пострадавшему или его семье положена выплата от 300 до 500 тысяч рублей, аналогичную сумму выплатят из благотворительного фонда «Металлург».

Инфографика: «Южноуральская панорама»

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