Для пережившего блэкаут* челябинского поселка построят резервную ЛЭП

Поселок Каштак жил без света почти двое суток

После того как в результате обрыва кабеля челябинский поселок Каштак почти на двое суток остался без электричества, власти города решили проложить в микрорайон резервную линию электроснабжения. Об этом сегодня, 27 октября, сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что Каштак питает электросеть протяженностью более 5 километров. В случае ее повреждения локализация аварии занимает много времени, поэтому поселку нужна дублирующая линия. Поскольку электросети в Каштаке находятся на балансе города, эту работу взяло на себя управление ЖКХ.

Напомним, свет на окраине Металлургического района пропал утром 25 октября. Устранением аварии занималось МУП «Коммет». На вторые сутки повреждение нашли — обрыв был на подземной линии, проходившей по Каштакскому бору. На время работ жителей обеспечивали электричеством четыре генератора, предоставленных филиалом «Россети Урал» — «Челябэнерго».

* — От англ. blackout («затемнение») — отключение электричества.