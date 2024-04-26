Прокуратура через суд потребовала решить проблему с электричеством в поселке Каштак

Кабель должны капитально отремонтировать или заменить на новый

Прокуратура Челябинска вновь занялась вопросом электроснабжения в поселке Каштак. Ведомство через суд потребовало капитально отремонтировать или заменить подземный кабель, из-за которого в населенном пункте регулярно происходят перебои с электричеством.



Дома и социально значимые объекты Каштака питает электросеть протяженностью пять километров. Кабель находится на балансе МУП «Коммет». В прошлом году в поселке неоднократно пропадал свет из-за технического износа сетей. Жителям пришлось обращаться в городскую администрацию и прокуратуру.

«По результатам ранее проведенной проверки прокурором руководителю МУП „Коммет“ внесено представление об устранении нарушения закона, однако действенных мер по решению указанного вопроса не принято, население не обеспечивалось качественным энергоснабжением, происходили отключения электроэнергии, перепады и скачки напряжения, что также влияло на подачу водоснабжения и отопления», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Альтернативного источника электроснабжения в поселке нет. Городской прокурор обратился в суд с требованием обязать МУП «Коммет» обеспечить жителей поселка бесперебойным электричеством.

Суд удовлетворил требования прокурора. МУП «Коммет», по данным ведомства, принимает меры по исполнению соответствующего решения.

Напомним, в октябре прошлого года жители Каштака провели без света двое суток. Тогда власти города решили проложить в микрорайон резервную линию электроснабжения. Следующее отключение произошло в ноябре. Тогда часть потребителей запитали от мобильных генераторов МРСК Урала.