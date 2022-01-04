«Для города это вообще не деньги». Артемий Лебедев вступился за челябинских китов

Известный дизайнер обсудил стоимость световых фигур

Дизайнер Артемий Лебедев обсудил ситуацию вокруг челябинских китов на набережной реки Миасс: светящиеся фигуры появились перед Новым годом, но горожанам не понравилось качество исполнения и стоимость арт-объекта — почти 10 миллионов рублей. По указанию главы города Натальи Котовой китов демонтировали, а с подрядчиками расторгли контракт. Однако, по мнению Артемия Лебедева, челябинцы не разбираются в городском бюджете. Об этом он высказался на своей странице в «ТикТоке».

Известный дизайнер Артемий Лебедев выразил свою точку зрения на ситуацию со светящимися китами стоимостью 10 миллионов рублей на набережной реки Миасс в Челябинске. Фигуры появились еще в декабре прошлого года за филармонией, но горожане не оценили их. Глава города поручила провести независимую экспертизу новых арт-объектов: вызывало вопросы соответствие материалов техническому заданию. Кое-кто из горожан посчитал, что подобные фигуры можно заказать на крупных маркетплейсах. Позже прокуратура Челябинской области взялась за проверку качества работ подрядчика.

Уже к праздникам арт-объект демонтировали, а мэрия расторгла контракт с компанией-подрядчиком.

«Это смешно, конечно, что люди ничего не понимают в стоимости городских объектов. Для города это вообще не деньги. Город тратит такие большие деньги на разные вещи, что если бы кто-то посмотрел на статьи городского бюджета, все вопросы бы отпали. Городской бюджет не надо сравнивать со своим личным семейным», — высказался Артемий Лебедев об этой ситуации на своей странице в «ТикТоке».

Напомним, исполнитель контракта сорвал срок установки, а когда китов все же установили, выяснилось, что вместо трех огромных фигур набережную украсит гораздо более скромная композиция, стоимость которой в разы ниже заявленных по контракту 9,7 млн рублей.