Прокуратура в Челябинске проверит расходование 10 млн рублей на светящихся китов

Жители города жалуются на некачественные арт-объекты

Прокуратура Челябинской области проверит качество работ подрядчика по установке трех светящихся китов на набережной Миасса. Стоимость арт-объектов была почти 10 млн рублей. Исполнители контракта опоздали с установкой на две недели, а готовая инсталляция разочаровала жителей города. Информацию о проверке подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура города Челябинска в настоящее время проверяет исполнение муниципального контракта, запрошена конкурсная документация. С целью установления соответствия цены контракта и качества выполненных работ к проверке привлечены специалисты контрольно-счетной палаты города, решается вопрос о проведении соответствующей экспертизы, которая даст оценку выполненным работам», — сообщили в областной прокуратуре.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.

Светящиеся киты стали предметом обсуждений в СМИ и соцсетях. Конструкции выполнены из металлических прутов, светоотражающие элементы не зеркальные, а металлические, и крепятся они на пластиковые стяжки. Кроме того, пьедесталы для китов уже во время установки были повреждены. Горожане нашли очень похожие светящиеся фигуры на сайтах китайских производителей, их стоимость была в разы дешевле.

Китов должны были установить еще к 10 декабря. Но, как сообщили в администрации Челябинска, у подрядчика были проблемы с поставкой фигур из Санкт-Петербурга, поэтому арт-объекты поставили только 23 декабря. Подрядчик — компания «Городской дизайн» из Санкт-Петербурга. С ней был заключен контракт на сумму 9,75 млн рублей.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Городской дизайн» работает с февраля 2017 года. Компания участвовала в 167 торгах. Победителем становилась в 102 аукционах. Контрактов заключено на общую сумму 265,8 млн рублей. Организация выполняет работы по всей стране. Среди подрядов, полученных в Челябинской области, — поставка электрооборудования для ГУФСИН РФ по Челябинской области, благоустройство пешеходной зоны по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, поставка светодиодных конструкций для администрации Ленинского района Магнитогорска.