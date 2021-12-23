В Челябинске на набережной реки Миасс устанавливают светящихся китов

Арт-объекты появятся у сквера Искусств

На набережной за филармонией началась установка нового арт-объекта. Светящихся китов монтируют у детской площадки сквера Искусств.



В композиции три фигуры: высота одной 4,5 метра, двух других 3,5 метра. В основании установлены прожекторы. Огни будут отражаться в зеркальных панелях, закрепленных на железном корпусе.

Китов должны были установить еще к 10 декабря, но, как сообщили в администрации Челябинска, у подрядчика были проблемы с поставкой фигур из Северной столицы.

Установкой арт-объекта занимается компания «Городской дизайн» из Санкт-Петербурга. С ней был заключен контракт на сумму 9,75 млн рублей.