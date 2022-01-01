На набережной Миасса демонтировали светящихся китов

О сказочно дорогом арт-объекте напоминают три припорошенных снегом круга

Светящиеся киты демонтированы с набережной Миасса. Сегодня об арт-объекте напоминают лишь три припорошенных снегом круга, передает с места событий журналист ИА «Первое областное».

По задумке властей, фигуры млекопитающих должны были украсить берег Миасса еще десятого декабря. Исполнитель контракта сорвал срок установки, а когда китов все же установили, выяснилось, что вместо трех огромных фигур набережную украсит гораздо более скромная композиция, стоимость которой в разы ниже заявленных по контракту 9,7 млн рублей.





Глава Челябинска Наталья Котова настояла, чтобы китов демонтировали из сквера. Также в мэрии заявили, что работы по контракту оплачиваться не будут.

Качество работ подрядчика проверит прокуратура.