В Челябинске проведут независимую экспертизу новых светящихся фигур китов на набережной

По результатам примут решение о приемке и оплате конструкций

В Челябинске в ближайшее время проведут независимую экспертизу новых арт-объектов, установленных на набережной реки Миасс. Поручение дала глава города Наталья Котова, об этом сегодня, 24 декабря, сообщила пресс-служба администрации.

Композицию из фигур трех китов будут оценивать на соответствие материалов техническому заданию, а также проведут стоимостную экспертизу.

«По результатам будет приниматься решение о приемке и оплате данных конструкций», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, вчера на набережной за филармонией установили светящиеся фигуры китов. Арт-объект обошелся в 9,75 млн рублей.