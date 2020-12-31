С больничного по коронавирусу выписали рекордное число южноуральцев

Свежая сводка Минздрава Челябинской области по заразившимся и умершим

В последний день уходящего года Минздрав Челябинской области сообщает о 303 свежих случаях заражения коронавирусом. Школьников среди вновь заболевших на этот раз нет. Всего с начала пандемии новая инфекция обнаружена у 36 тысяч 126 человек — это люди, которые получили позитивный тест на ковид официально.

Новый год на больничном из-за коронавируса встретят 12 тысяч 505 южноуральцев. За минувшие сутки выписали рекордное число пациентов — 487 человек.

Число умерших за минувшие сутки уменьшилось.

«Всего по области ушли из жизни девять пациентов с диагнозом „коронавирус“. Для пятерых инфекция стала основной причиной смерти. Это 72-летняя женщина и мужчины 68, 69, 80 и 82 лет. От сопутствующих недугов умерли еще четыре человека», — сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Так, у 77-летнего пациента был сахарный диабет и гипертония;

— у 86-летнего мужчины — атеросклероз церебральных артерий, аорты и хроническая почечная недостаточность;

— у 69-летнего пациента — сахарный диабет и постинфарктный кардиосклероз;

— у 78-летнего пациента — атеросклеротическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 589 жителей Челябинской области.