Жителей Магнитогорска зовут на бесплатную ПЦР-диагностику коронавируса

Рассказываем, где можно сдать мазок

В Магнитогорске начинается массовое тестирование на коронавирус здоровых жителей города. С 3 по 10 января горожане могут бесплатно сдать мазок в крупных ТРК города, сообщает пресс-служба городской администрации.

ТРК «Континент»

Бригады медиков будут дежурить здесь 3, 4, 5 и 6 января с 10:00 до 12:00. Ищите медиков на первом этаже комплекса напротив лифта.

ТРК «Гостиный двор»

Здесь медики будут работать 7, 8, 9 и 10 января с 10:00 до 12:00. Ищите их на втором этаже рядом с эскалатором.

Как долго готовятся результаты ПЦР-теста, не уточняется.

Чтобы обезопасить себя от возможного заражения коронавирусом в общественном месте, медики просят участников акции приходить на анализ в маске и соблюдать социальную дистанцию.

По данным на 1 января, в Магнитогорске официально подтверждены 5 тысяч 108 случаев заражения коронавирусом, 52 пациента скончались. Почти две тысячи человек продолжают лечение, половина из них лежат в стационарах.