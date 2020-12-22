Двенадцать медиков: Минздрав Челябинской области похвастался корпоративным календарем

Герои глянца в белых халатах рассказали о своих хобби

Традиция выпускать корпоративные календари дошла до Минздрава Челябинской области. Во вторник, 22 декабря, там презентовали красочный фотоальбом на 2021 год. На его страницах — двенадцать медиков. Каждый рассказывает о своем хобби.

«Уходящий год выдался непростым. Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Времени на любимые занятия у наших медиков практически не было, но они не забывали о своей отдушине, которая заряжает энергией и дает силы», — заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

На страничку «Январь» попал клинический фармаколог Виталий Цветов. Еще с весны он консультирует ведущие ковидные базы России по подбору лекарств для лечения коронавируса. Правда, в календаре рассказывает не об этом, а о своем увлечении музыкой. Со студенческих лет Виталий пробует себя в роли ди-джея. Было время, играл в ночных клубах, а теперь делает это исключительно для друзей. В конце каждого года Виталий записывает микс из самых сочных и вкусных треков. В этом году он будет называться «Ковидмикс».







В «Феврале» спешит на помощь с оранжевым чемоданчиком инструктор-методист ЛФК Валентина Кашигина из областной больницы Чебаркуля. Валентина — мастер спорта СССР по конькобежному спорту. Мечтала стать олимпийской чемпионкой как Лидия Скобликова. Вместо этого 40 лет ставит на ноги пациентов.





В «Марте» вяжет крючком врач Областной станции переливания крови Людмила Лазарева.







«Апрель» украсила старшая медсестра поликлиники ГКБ № 2 из Миасса Ирина Трушина. С пяти лет она увлекается пулевой стрельбой. Завоевала много наград, была первой на Кубке городов Урала и Сибири. А сейчас с удовольствием расстреляла бы коронавирус.







На странице «Май» врач-уролог ГКБ № 3 из Магнитогорска Константин Майкин. Он всегда хотел работать доктором, а еще — летать. В свободное время Константин — пилот малой авиации. Только в небе врач забывает про надоевший всем коронавирус, про быт и ощущает полную свободу, как птица.

В роли царицы на странице «Июль» врач-невролог из 3-й городской больницы Копейска Наталья Смирнова. В 40 лет неожиданно для себя Наталья победила в конкурсе «Миссис Урала», а потом еще в нескольких конкурсах. И даже выиграла автомобиль. Согласитесь, красавица!







Для страницы «Август» врачу спортивной медицины Константину Гиберту из Челябинска не пришлось вживаться в роль силача. Доктор давно занимается пауэрлифтингом и выдает отличные результаты. Константин неоднократный призер Кубка Азии и Кубка Евразии.







Врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Лысанов из Магнитогорска спасает недоношенных ребятишек, а в свободное время играет на барабанах. Первые палочки для ударных он еще школьником выточил сам. Сегодня ждет не дождется конца пандемии, чтобы собрать большой компанией и сыграть хорошую музыку.







На странице «Октябрь» главный врач детской поликлиники № 8 в Челябинске Антон Рыжий, он фанат мотоциклов. По словам, педиатра два колеса позволяют ему пережить чувство полета, не отрываясь от земли. А еще напоминают о тех временах, когда мужчины всю жизнь проводили в седле.





Челябинский врач-дерматовенеролог Александр Тынтеров со странички «Ноябрь» обожает собак. Его питомец получил все возможные титулы внутри России и проявил себя на выставках международного класса. После работы Александр бежит к своим собакам. Они как люди — у каждой свой характер.







У врача аллерголога-иммунолога из села Долгодеревенское Владимира Самохвалова самое зимнее увлечение — сноуборд. Неудивительно, что ему отдали сказочную страницу — «Декабрь».





Уже в ближайшие дни календари «Врачи. COVID. Хобби» разлетятся по медицинским учреждениям области. Глянцевые истории будут вдохновлять на подвиги других врачей. Пандемия не вечная. Скоро все мы вернемся к размеренной жизни и своим хобби.

