Куда жаловаться на переполненные контейнеры с мусором во дворах

Полезные телефоны для всей Челябинской области

Коробки от подарков, упаковка от продуктов, остатки недоеденных блюд... В январские выходные контейнеры во дворах очень быстро пополняются мусором. Если места в них не осталось, а мусор все еще не вывозят, смело звоните диспетчеру «Центра коммунального сервиса». Он направит в ваш двор свободный мусоровоз.

«С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года диспетчеры компании будут принимать звонки по установленному графику. Для разных кластеров, где компания выступает регоператором по вывозу мусора, номера телефона свои», — рассказали в пресс-службе компании «ЦКС».

Челябинск

Можно звонить в любой день каникул с 8:00 до 20:00 по номеру + 7 (351) 200-33-83, добавочный 628.

Магнитогорска

Звоните в любой день каникул с 7:00 до 19:00 по телефону +7 (3519) 33-01-33, добавочный 640.

Карабашский кластер

Звонки принимаются с 08:00 до 20:00 по номеру +7 (3513) 26-40-90, добавочный 639.

Колл-центр

Колл-центр работает с 4 по 6 января, а также 8 января с 9:00 до 18:00 по телефону + 7 (351) 200-33-83.