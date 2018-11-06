/ Борис Дубровский поздравил медиахолдинг ОТВ с юбилеем

Глава региона подчеркнул трудолюбие и уважение к зрителю команды холдинга.

Губернатор Челябинской области поздравил медиахолдинг ОТВ с 15-летием. Борис Дубровский сказал, что в первую очередь телезрители «голосуют» именно за областное телевидение.

Поздравляю всех сотрудников и преданных зрителей с 15-летием областного телевидения! За эти годы ОТВ прошло огромный путь. И благодаря компетентности команды, творческому подходу, готовности работать не покладая рук ОТВ действительно стало главным каналом региона, получив статус обязательного общедоступного телеканала Челябинской области. Преимущество ОТВ — не только в безусловном профессионализме редакции. Вас отличает уважение к зрителю и способность давать информацию честно, объективно, деликатно. — сказал Борис Дубровский.

Глава региона пожелал команде медиахолдинга творческих успехов и профессионального роста, а также интересных проектов. Отметим, именно 6 ноября 2003 года был образован телеканал ОТВ, на базе которого впоследствии появился сайт 1obl.ru и ряд других проектов.