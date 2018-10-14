/ Для юных читателей Магнитогорска проведут телемост с писателями

Онлайн-встреча между Гомелем и вторым по величине городом в Челябинской области пройдет уже во второй раз.

В Центральной детской библиотеке Магнитогорска 17 октября пройдет телемост «Писатели Магнитогорска и Гомеля — детям Белоруссии и России». Так, для третьеклассников двух городов выступит Елена Бодрова, писатель из Магнитогорска. Автор уже успела получить приз в номинации «Для тех, кому за шесть», а также стала лучшей в категории «Выбор библиотек» за книгу «Белая». Помимо того, для школьников со стороны Гомеля выступит детский белорусский писатель, который так же, как и его коллега, расскажет о своем творчестве.

Виртуально пообщаться с авторами, задать вопросы и даже увидеть отрывок мультфильма, музыку к которому написала Бодрова, — все это смогут сделать читатели двух городов-побратимов. Мероприятие начнется в 12:30 по адресу проспект Ленина, 124.