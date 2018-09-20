/ 115 выходных: утвержден праздничный календарь 2019 года

Самыми долгими будут январские и майские «каникулы».

Планы на праздники в 2019 году могут уже строить россияне. Минтруд представил утвержденный график выходных дней, в том числе со всеми переносами. Традиционно, часть «новогодних каникул» уйдет на майские праздники. Еще один день отдыха на последний месяц весны «перекинут» с февраля.

Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. — пояснили в министерстве труда.

Таким образом, в 2019 году россияне будут отдыхать 115 дней. Это субботы и воскресенья, а также: