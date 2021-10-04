Деятели бизнеса и культуры поддержали введение QR-кодов в Челябинской области

Региональный оперштаб утвердил новые правила посещения зрелищных мероприятий

С 18 октября в Челябинской области вводятся новые правила посещения зрелищных мероприятий в закрытых помещениях. Попасть на мероприятие с численностью зрителей более ста человек можно будет лишь при предъявлении QR-кода, который подтверждает, что гражданин переболел коронавирусом или сделал прививку от опасной инфекции. Как относятся к этому нововведению представители бизнеса и культуры, читайте в материале Первого областного информагентства.

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, в эти дни ситуация с коронавирусом осложняется по всей стране. Всего за неделю заболеваемость выросла на 14 процентов.

«Государственные санитарные врачи дают свои предложения и свои предписания, и оперативные штабы принимают эти решения, но добиться их неукоснительного соблюдения сейчас крайне важно», — подчеркнула Попова.

Специалисты считают, что остановить циркуляцию вируса может массовая вакцинация россиян. В Свердловской области с этой недели ее сделали обязательной для сотрудников сферы услуг, педагогов, чиновников. Южноуральцев к прививкам не принуждают — в Челябинской области она добровольная. Однако власти решили ввести QR-коды при посещении зрелищных мероприятий. Это защитит зрителей от возможного заражения на концертах, в театрах и во время спортивных состязаний. Аналогичные меры сейчас принимаются по всей стране. Например, без QR-кода во многих регионах страны сейчас нельзя посидеть в кафе и ресторане.

«Эту меру не нужно воспринимать как ограничение. Скорее, это дополнительные возможности. Главное — это возможность избежать локдауна», — говорят в оперштабе.

Решение региональных властей поддержал местный бизнес.

«По опыту Москвы мы увидели, что с введением QR-кодов количество посетителей в местах общепита, кинотеатрах, фитнес-центрах сократилось примерно на четверть. Скорее всего, такое ограничение скажется подобным образом и на региональном малом и среднем бизнесе. Однако, если это поможет миновать всеобщей парализации и сохранить часть потребительского потока, то, конечно, в QR-кодах есть смысл. Многие предприниматели уже организовали оказание услуг онлайн, поэтому внезапного ступора, с большей долей вероятности, не случится. Кроме того, система Qr-кодов даст уверенность предпринимателю, что его сотрудники, покупатели и посетители будут в covid-безопасной среде», — считает председатель Челябинского областного отделения «Опоры России» Артем Артемьев.

Новые правила посещения зрелищных мероприятий в Челябинской области касаются сферы культуры, развлечений и спорта. Носить с собой QR-код прежде всего придется посетителям кинотеатров, театров, концертов, спортивных соревнований.

«Надо относиться к этим мерам как к неизбежности. Я считаю, что мера оправдана, так идет сильный рост заболеваемости. Несмотря на все наши предупреждения об обязательном ношении масок, зрители все равно входят в зал и снимают маски. Наши администраторы вынуждены во время спектакля подходить и делать людям замечания, что, конечно, создает неудобства и зрителям, и артистам. Нам всем надо более серьезно относиться к проблеме. Система QR-кодов уже зарекомендовала себя в ряде российских регионов, я думаю, зарекомендует и у нас», — говорит директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский.

Его поддерживает коллега из филармонии.

«Мы были готовы к этой мере. Это был вопрос времени. В Европе давно к этому пришли. Так что решение, по моему мнению, правильное и своевременное. Даже если и будет зрительский отток в первое время, то не надолго», — полагает директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский.

Новый порядок посещения зрелищных мероприятий в Челябинской области начнет действовать с понедельника, 18 октября. У зрителей и театров, кинотеатров есть две недели на подготовку.

В ближайшее время власти области обещают запустить социальную акцию, во время которой волонтеры помогут южноуральцам получить регистрацию на портале «Госуслуги» и распечатать QR-код.

«Мы понимаем, что введение QR-кодов для посещения концертов и спектаклей — вынужденная мера. Челябинская область уже не первый субъект РФ, где вводятся подобные меры. Конечно, это добавит нам хлопот. Но я прошу зрителей ответственно принять новые правила, обязательные для всех», — говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, ранее систему допуска зрителей по QR-коду ввели на играх в ледовой арене «Трактор».

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 392 южноуральца.

Текст: Ирина Голлай, Лана Литвер.