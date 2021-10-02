В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

Привиться от коронавируса обязаны будут сотрудники сфер образования и обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие

В соседней Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. С 5 октября 2021 года привиться будут обязаны работники сферы образования, обслуживания и государственные и муниципальные служащие. Соответствующее постановление подписал 1 октября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Постановляю: обеспечить с 5 октября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям — выполняющим работы или оказывающим услуги населению Свердловской области в сфере образования; в сфере обслуживания; государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления»,— говорится в документе.

Среди сотрудников сферы обслуживания прививку должны будут поставить те, кто оказывает услуги в магазинах, клиентских подразделениях финансовых организаций, общественного питания; общественном транспорте, такси; в организациях, оказывающих услуги почтовой связи, гостиничные и бытовые услуги, в том числе парикмахерские, прачечные и другие услуги; в театрах, кинотеатрах, концертных залах, спортивных площадках, фитнес-центрах.

По словам Дмитрия Козловских, в последнее время отмечается рост заболевания лиц, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом. Кроме того, наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников офисов, банков, государственных гражданских и муниципальных служащих, а также среди работников организаций, оказывающих бытовые услуги.