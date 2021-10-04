В Челябинской области 392 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 4 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели 12 399 ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 392 положительных результата, среди заболевших шесть школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 99 тысяч 93 человека.

На лечении остаются 10 тысяч 287 пациентов. Накануне из больниц выписали 279 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 84 тысячи южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 4 тысячи 744 человека.

В Свердловской области между тем ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Привиться от коронавируса обязаны сотрудники сфер образования и обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие.



А на Южном Урале перенесших ковид беременных женщин планируют отправлять в санаторий на реабилитацию.



В Челябинской области болеющим коронавирусом детям начнут выдавать антибиотики бесплатно.



Также медики будут обзванивать всех болеющих коронавирусом дома. Это необходимо, чтобы не пропустить острую фазу заболевания.

