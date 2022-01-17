В Челябинске в 2022 году благоустроят 9 скверов и 60 дворов

Утвержден список территорий, которые преобразятся

В Челябинске в 2022 году благоустроят девять общественных пространств и 60 дворов. Об этом в понедельник, 17 января, в ходе аппаратного совещания доложил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Евгений Малеев. Рассказываем, какие территории ждет преображение уже в этом году.

В Калининском районе в рамках первого этапа благоустроят часть прогулочной зоны на Университетской Набережной. Пешеходная зона появится в Курчатовском районе, в порядок приведут участок Комсомольского проспекта от Молодогвардейцев до Ворошилова. В Ленинском районе будут вести работы первого этапа в сквере перед ДК «Станкомаш».

В Металлургическом районе преобразятся два участка: сквер у ДК «Строителей» и территория по улице Трудовой. В Советском районе обустроят пешеходную зону по улице Свободы, которая включена в гостевой маршрут города. В Тракторозаводском районе пройдет третий этап благоустройства парка Дружбы, а также изменится территория вблизи домов на Бажова. Кроме того, в центре города благоустроят территорию, прилегающую к ДС «Юность».

Дворов благоустроят значительно больше — 60. В Калининском районе преобразят 11 территорий, расположенных на Российской, Калинина, Молодогвардейцев и других улицах, в Курчатовском — 7, среди них улица Салавата Юлаева и проспект Победы, в Ленинском благоустроят 3 двора на Гагарина и Новороссийской, в Металлургическом — 12 (Шоссе Металлургов, Черкасская, Сталеваров и другие), в Советском — 11 (Пушкина, Плеханова, Овчинникова и другие), в Тракторозаводском — 10 (Бажова, Марченко, Танкистов и другие), в Центральном — 6 (Энгельса, Курчатова, Воровского и другие).

Напомним, в 2022 году в Челябинской области благоустроят 123 общественных пространства, а также отремонтируют 136 дворов. Работы выполняются по проекту «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направят один миллиард 235 миллионов рублей. Рассказываем, что нужно делать челябинцам, чтобы попасть в программу благоустройства.