Мэрия Челябинска выкупит Дворец культуры завода «Станкомаш»

Владелец здания и власти смогли достичь договоренности только в 2021 году, хотя переговоры о выкупе ДК велись и раньше

Администрация города Челябинска приобретет в муниципальную собственность бывший Дворец культуры завода «Станкомаш», который находится в Ленинском районе. Об этом сообщили в понедельник, 27 декабря, в мэрии.

Наталья Котова поблагодарила нынешнего собственника здания Игоря Свеженцева за готовность продать дворец по цене значительно ниже изначально заявленной.

«Здание общей площадью 8152 квадратных метра муниципалитет выкупит за 84 миллиона рублей. Данная цена была назначена по результатам независимой оценки. Договор купли-продажи будет подписан до конца года», — уточнили в мэрии.

Сейчас помещения в здании ДК арендуют различные творческие и спортивные коллективы. Здесь на бесплатной основе проходят занятия хора ветеранов, духового оркестра «Сириус». Зданию ДК «Станкомаш», где последняя реконструкция, по данным администрации Ленинского района, проводилась в 1985 году, требуется ремонт.

В 2013 году администрация ДК «Станкомаш» даже приостанавливала работу кружков и секций для детей из-за нарушений требований пожарной безопасности. Дворец культуры не получил лицензию на ведение образовательной деятельности, и более 600 воспитанников не смогли продолжить занятия. После обращения родителей проблемой занялась городская администрация, которая распределит детей по школьным кружкам. Тогда же поднималась речь о выкупе городом здания ДК, но по цене с собственником на тот момент договориться не удалось.

Изменится и облик территории возле Дворца культуры. В мае 2021 года в Челябинске состоялся конкурс на проектирование общественных пространств. Агентство инновационного и инвестиционного развития определило победителей, которые разработают проекты благоустройства. Для сквера перед ДК «Станкомаш» проект разработает студия ландшафтного дизайна «Газоны Урала».