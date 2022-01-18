В Златоусте за 35 млн рублей благоустроят пешеходную зону на проспекте Мира

Одна из центральных улиц города преобразится уже в 2022 году

К 1 августа 2022 года в Златоусте завершат благоустройство пешеходной зоны на проспекте Мира между улицами 40‑летия Победы и Олимпийской в районе Машзавод. Работы проведет местное ООО «Спецавтоколонна». Эта компания единственная участвовала в аукционе городской администрации. Контракт с фирмой заключат на 35,81 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. Средства направят из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского. Начальная цена составляла 35,99 млн рублей.





К работе подрядчику нужно будет приступить 15 апреля, завершить благоустройство следует до 31 июля. На пешеходной зоне уложат тротуарную плитку, смонтируют освещение, организуют удобные зоны отдыха. Также установят скамейки, столы, шезлонги, детские игровые комплексы, уличный батут, перголы (в том числе по одной с полками для книг и качелями), бетонный стол для пинг-понга, урны. Особое внимание уделят озеленению — уложат газон, посадят ели, гортензии, ивы, лапчатку и барбарис. Часть растений высадят в вазоны.

«Обновится пешеходная зона на проспекте Мира. Идея будет реализована благодаря федеральному проекту „Формирование комфортной городской среды“. За преображение проголосовали на интернет-платформе 74.gorodsreda.ru. Проспект Мира — одна из центральных улиц города, „лицо“ большого района. Очень важно, чтобы она стала современной и ухоженной», — писал на своей странице в фейсбуке глава Златоуста Максим Пекарский.





ООО «Спецавтоколонна» («САК»), по данным базы «СБИС», работает с 1992 года. Видов деятельности несколько — сбор и утилизация отходов, продажа машин, перевозка грузов, аренда транспорта. Организация входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году компания получила убыток в 4,9 млн рублей. Фирма приняла участие в 116 торгах. Заключены 101 контракт на сумму 33,9 млн рублей. Большинство подрядов связаны с вывозом отходов. В 2021 году компания получала договор на восстановление благоустройства после замены напорного коллектора в районе Машзавод.