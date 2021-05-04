Инструкция: как челябинцам бесплатно благоустроить свой двор

Инициатива отремонтировать детскую площадку или обустроить парковку должна исходить от жителей

В мае в Челябинской области начинается активный ремонт дворов, парков и скверов. В 2021 году благоустроят 114 дворов, из них 49 — в Челябинске. Всего за три года действия программы благоустройства в регионе новый облик получили около двух тысяч дворов многоквартирных домов. Ремонт выполняют за счет бюджетных средств. Рассказываем, что нужно делать челябинцам, чтобы попасть в программу благоустройства.

С 2017 года в Челябинской области работает федеральный проект «Жилье и городская среда», который предусматривает благоустройство дворовых и общественных территорий. Территорию двора можно включить в программу в том случае, если жильцы дома сами проявят инициативу. Необходимо организовать общедомовое собрание, где собственников квартир ознакомят со списком работ, которые могут быть выполнены в их дворе.





Еще одна важная деталь — земельный участок, на котором находится придомовая территория, должен быть отмежеван. Жители могут провести межевание как самостоятельно, так и обратившись за помощью в муниципалитет. В протоколе собрания должно быть указано согласие собственников принять созданное в результате благоустройства имущество в состав общего имущества многоквартирного дома для дальнейшего обслуживания. Документ необходимо направить в администрацию города.

Решение о благоустройстве той или иной дворовой территории в рамках программы принимает муниципальная общественная комиссия, в состав которой входят общественные объединения, депутаты, представители местных органов власти, собственники многоквартирных домов.





В минимальный перечень работ (без привлечения средств жителей) входят: ремонт и асфальтирование дворовых проездов; ремонт (строительство) тротуаров; установка скамеек, урн; оборудование автомобильных парковок; установка освещения дворовых территорий; обустройство детских игровых площадок.

Если жители хотят, чтобы в их дворе выполнили работы, которые не входят в минимальный перечень, жители могут принять участие в благоустройстве на условиях софинансирования — они должны оплатить три процента от суммы проекта. Речь идет о строительстве парковок, установке новых мусорных контейнеров, спортивных уличных тренажеров и тому подобного.

Желающим попасть в программу ремонта дворов нужно поторопиться. Заявки от жителей формируются заблаговременно: предварительный перечень территорий для работ в 2022 году уже подготовлен. Поэтому у жителей региона достаточно времени, чтобы провести собрание, ознакомиться с видами работ, подготовить дизайн-проект для его реализации в 2023 году, собрать пакет необходимых документов и подать заявку в муниципалитет.