В 2022 году в Челябинской области благоустроят более сотни парков и скверов

По нацпроекту в регионе также отремонтируют 136 дворов

В 2022 году в Челябинской области благоустроят 123 общественных пространства, а также отремонтируют 136 дворов. Работы выполняются по проекту «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направят один миллиард 235 миллионов рублей, сообщили в Минстрое региона.

Самые крупные проекты благоустройства выполнят в пяти городах: парк «Дворцовый» в Златоусте, территория у дворца спорта «Юность» в Челябинске, сквер «Трех поколений» в Магнитогорске, территория ул. Спортивной и ул. Победы в Южноуральске и набережная реки Кыштымки в Кыштыме.

Реконструкция набережной реки Кыштымки — это завершающий этап благоустройства огромной территории — туристического маршрута «Прошлое в настоящем». Первый этап работ был начат в 2018 году. Тогда была реконструирована набережная на городском пруду у Народного дома. В этом году удалось преобразить городской парк. А в следующем планируют сделать набережную на реке Кыштымке.

«В рамках проекта на набережной реки Кыштымки предусмотрено благоустройство территории, обустройство пешеходной зоны и велосипедной дорожки. Также там планируются различные объекты дополненной и виртуальной реальности. Кстати, проект по этой территории был сформирован из идей нашей молодежи», — рассказала глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

В 2021 году в Челябинской области благоустроили 119 дворов, а также 129 общественных пространств. Среди них и набережная в Нязепетровске, ее открыли в конце октября.

Неприметная раньше набережная преобразилась до неузнаваемости: здесь обустроили пешеходную зону, установили лавочки из разных материалов, обустроили газон, высадили сосны и кусты барбариса, а спуск к воде выложили белым мрамором. Кроме того, на набережной построили смотровую башню, которая доступна и людям с ограниченными возможностями здоровья.

«С каждым годом Нязепетровск становится красивее. Во многом — благодаря программе „Формирование комфортной городской среды“. В прошлом году в городском саду после многолетнего перерыва заработал фонтан, а на детских площадках появились новые малые формы. В этом году основные работы велись в центре города, на набережной. Этот проект стал по-настоящему народным: на всех этапах — от разработки эскизного проекта до его воплощения — нязепетровцы старались внести свой вклад в благоустройство города», — рассказал глава города Сергей Кравцов.

Напомним, что проект благоустройства набережной в Нязепетровске в 2020 году был признан одним из лучших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому на строительство набережной Нязепетровск получил 50 миллионов рублей из федерального бюджета. В 2019 году в списке лучших оказался «Новый Карабаш», в рамках которого в этом году в городе появилась новая общественная территория — Аллея Ветеранов.

Став одними из лучших во Всероссийском конкурсе, Карабаш получил 60 миллионов рублей на развитие общественного пространства. В будущем работу по благоустройству в рамках проекта «Новый Карабаш» продолжат.