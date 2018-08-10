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ЯК-42 совершил аварийную посадку в челябинском аэропорту
На борту находились четыре члена экипажа.
/ Южноуральцы покупают бензин по самой низкой цене в России

Южноуральцы покупают бензин по самой низкой цене в России

Жители Челябинской области в топе рейтинга доступности топлива.
сегодня в 13:06
  |  Общество

Аналитики РИА Рейтинга проанализировали стоимость бензина в регионах России по состоянию на июль текущего года. Выяснилось, что жители Челябинской области покупают топливо по доступным ценам.

По данным экспертов, на Южном Урале можно купить 736 литров бензина на среднюю зарплату. Стоимость 1 литра 92 — в среднем всего 39,63 рубля. По этому показателю догоняет Курганская область, здесь за тот же объем придется отдать 39,90.

Самый дешевый бензин продается на Урале и в Западной Сибири — в Челябинской, Курганской, Томской и Кемеровской областях. Примечательно также, что в числе регионов с самым дешевым бензином — Калужская область. — заявили эксперты РИА Новости.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал, как сэкономить на бензине. Эксперт поделился несколькими советами, которые позволят тратить меньше топлива во время поездок. Читайте материал здесь.

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