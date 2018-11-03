/ Цены на бензин начали снижаться. Надолго ли?

Нефтяные компании снижают цены на топливо.

Российские нефтяные компании продлили заморозку цен на бензин до конца года. Правительство обязало нефтяников подписать соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщает газета «Известия».

Нефтяные компании уже приступили к реализации соглашения. Например, «Лукойл» и «Газпромнефть» сейчас начали снижать цены.

Мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо снизили с 1 ноября в среднем до 15%. В полном объеме выполняются все обязательства в рамках предыдущих договоренностей с правительством. В частности, цены на топливо на АЗС сохраняются на уровне мая 2018 года, и компания не планирует их изменять в ближайшее время. — сообщила «Известиям» пресс-служба «Газпромнефти».

Стоимость бензина АИ-92 1 ноября снизилась на 2,5%, цена АИ-95 упала на 5,2%, а дизеля — на 2,1%.

Однако, по мнению экспертов, соглашение — лишь отсрочка решения проблемы.

Механизм ручного регулирования государством не может продержаться долго. Он приведет к дефициту: компании перестанут производить для внутреннего рынка. — рассказывает Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Вице-премьер Р Ф Дмитрий Козак сообщил, что среднегодовой рост цен на бензин в 2019 году не превысит 4,6% и будет проходить равномерно, без резких скачков.