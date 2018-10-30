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Цены на бензин выросли на Южном Урале

Данные опубликовала антимонопольная служба региона.
сегодня в 15:33
  |  Общество

Представители УФАС Челябинской области зафиксировали подорожание бензина компании ООО «Регион» в столице Южного Урала. Данные о повышении цены на топливо появились на сайте ведомства.

За прошедшую неделю произошло увеличение розничной цены на бензин ООО «Регион» АИ-92 на 30 копеек, АИ-95 и ДТ — на 50 копеек. С начала месяца АИ—92 прибавил в цене на 90 копеек. АИ-95 — на 80 копеек, дизельное топливо подорожало на 1,2 рубля. — отметили в пресс-службе регионального УФАС.

Отметим, что цены на бензин у других производителей, таких как ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» и ООО «Башнефть-Розница» остались на прежнем уровне.

При этом стоит отметить, что в Челябинской области одни из самых низких цен на топливо в России. Средняя цена на бензин АИ-92 на Южном Урале составляет 40 рублей и 50 копеек. АИ-95 стоит 43,2 рубля, дизельное топливо — 44,93.

Для сравнения, в Москве АИ-92 стоит 42,8 рубля, АИ-95 — 45,7, а дизель — 44,6 рублей. Самые высокие цены на топливо зафиксированны в Краснодаре, где за 1 литр бензина с октановым числом 92 придется отдать в среднем 42 рубля 70 копеек, АИ-95 стоит 46,5 рублей, а дизельное топливо — 44 рубля.

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