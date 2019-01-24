Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.33 -0.22 75.39 -0.16
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:00
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Цены на бензин начали меняться в Челябинске

Цены на бензин начали меняться в Челябинске

Колебание цен, как в плюс, так и в минус, происходит на разных заправках.
сегодня в 09:30
  |  Общество

В Челябинске зафиксировано колебание цен на бензин. Как утверждает Челябинское УФАС России, ООО «Регион» снизило цены: АИ-92 на 60 копеек, АИ-95 — на 50 копеек.

В то же время ООО «Газпромнефть-Центр» увеличило цену АИ-92 на 60 копеек, АИ-95 — на 70 копеек.

Самым дорогим АИ-92 — 41,54 рубля у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», самый недорогой — 39,75 рублей у ООО «Башнефть-Розница». Самая высокая цена на АИ-95 — 45,21 рублей, также у компании ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», самая низкая у ООО «Регион» — 42,40 рубля.

ШОС и БРИКС
Без бензина останется общественный транспорт Челябинска
03.12.2018
Без бензина останется общественный транспорт Челябинска
Общество
Цены на бензин начали снижаться. Надолго ли?
03.11.2018
Цены на бензин начали снижаться. Надолго ли?
Общество
Цены на бензин выросли на Южном Урале
30.10.2018
Цены на бензин выросли на Южном Урале
Общество
Южноуральцы покупают бензин по самой низкой цене в России
10.08.2018
Южноуральцы покупают бензин по самой низкой цене в России
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Около 600 дольщиков «Гринфлайт» к весне переедут в новые квартиры
сегодня в 10:28
Около 600 дольщиков «Гринфлайт» к весне переедут в новые квартиры
Общество
Со страдающего бессонницей медведя в Снежинске сняли охрану
сегодня в 09:31
Со страдающего бессонницей медведя в Снежинске сняли охрану
Общество
Цены на бензин начали меняться в Челябинске
сегодня в 09:30
Цены на бензин начали меняться в Челябинске
Спорт
Лучшие универсальные бойцы России приедут в Челябинск на «Кубок городской думы»
сегодня в 08:30
Лучшие универсальные бойцы России приедут в Челябинск на «Кубок городской думы»
Общество
Больше 2000 жителей Красноармейского района получили доступ к интернету
сегодня в 07:30
Больше 2000 жителей Красноармейского района получили доступ к интернету
Общество
Информация об отмене занятий в Челябинске
сегодня в 06:00
Информация об отмене занятий в Челябинске
Хоккей
Капитан «Металлурга» рассказал о предложении продолжить карьеру в НХЛ
вчера в 21:06
Капитан «Металлурга» рассказал о предложении продолжить карьеру в НХЛ
Общество
Отечественные кондитерские онлайн-магазины откроют в КНР
вчера в 20:14
Отечественные кондитерские онлайн-магазины откроют в КНР
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6