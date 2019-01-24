/ Цены на бензин начали меняться в Челябинске

Колебание цен, как в плюс, так и в минус, происходит на разных заправках.

В Челябинске зафиксировано колебание цен на бензин. Как утверждает Челябинское УФАС России, ООО «Регион» снизило цены: АИ-92 на 60 копеек, АИ-95 — на 50 копеек.

В то же время ООО «Газпромнефть-Центр» увеличило цену АИ-92 на 60 копеек, АИ-95 — на 70 копеек.

Самым дорогим АИ-92 — 41,54 рубля у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», самый недорогой — 39,75 рублей у ООО «Башнефть-Розница». Самая высокая цена на АИ-95 — 45,21 рублей, также у компании ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», самая низкая у ООО «Регион» — 42,40 рубля.