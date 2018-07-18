/ Эксперт рассказал, как сэкономить на бензине в мегаполисе

Состояние автомобиля, его вес и манера езды позволяют сократить затраты.

Автомобиль является популярным средством передвижения, машина есть во многих южноуральских семьях. Бензин заметно подорожал, поэтому зачастую встает вопрос о возможности экономии на топливе. Эксперт общественной организации поделился основными приемами, которые снизят расход топлива.

Самое главное — содержать автомобиль в технически исправном состоянии. Это относится к правильному давлению в шинах, чистому радиатору. Бензин тратится на разные потребители автомобиля. Хотите экономить — ездите без кондиционера. В городе очень много зависит от стиля вождения. Чем плавнее мы ездим, тем меньше мы меняем скорость, тем меньше нам нужно энергии. Также влияет сама масса автомобиля. Дополнительный вес увеличивает массу и снижает аэродинамику. — рассказал председатель челябинского отделения общественной организации «Всероссийской организации автолюбителей» Николай Живец.

Эксперт не считает, что переход на газомоторное топливо позволит сэкономить. Количество временных и денежных затрат на установку нового оборудования перекроют позитивный эффект от экономии на стоимости топлива.

Челябинцы в ходе проведенного опроса предложили использовать альтернативные средства передвижения — велосипед или общественный транспорт, чтобы экономить топливо.