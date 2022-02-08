Деревья, скейт‑парк и амфитеатр: летом в Челябинске благоустроят территорию возле ДС «Юность»

Работы планируют завершить в августе 2022 года

В Челябинске продолжается масштабное благоустройство: этим летом преобразится пространство возле дворца спорта «Юность». Уже заключены контракты на благоустройство, освещение и озеленение. Кроме того, благодаря дополнительным средствам, которые выделил губернатор Алексей Текслер, здесь оборудуют скейт-парк, сообщили в администрации города.

На территории нового пространства высадят 153 дерева, почти три тысячи кустарников, обустроят 500 квадратных метров газона. Будут организованы велодорожки, уложены террасная доска и травмобезопасное покрытие. Изюминками станут скейт-парк и амфитеатр.

«У Дворца спорта появятся 14 видов различных малых архитектурных форм, всего их будет около 150. Это вертикальные шезлонги, разные скамьи, столы, кресла, вазоны и полюбившиеся челябинцам высокие „барные“ стулья», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В новом сквере смонтируют 98 новых опор со светильниками. Работы планируется завершить до 20 августа.

Напомним, начальная цена контракта — 17 миллионов рублей. Ранее администрация Центрального района определила подрядчиков для проведения возле «Юности» дорожных работ, озеленения и установки амфитеатра. Кроме того, планируется выбрать компанию для модернизации освещения за 6 млн рублей.