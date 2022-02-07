Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске установят скамьи и шезлонги за 17 млн рублей

Сквер на месте автовокзала благоустроят к середине августа

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для установки малых архитектурных форм возле дворца спорта «Юность» в сквере, который появится на месте бывшего автовокзала. Планируется, что там смонтируют скамьи и стулья, вертикальные шезлонги, как на набережной возле «Мегаполиса». Также установят качели и перголу — металлический навес для вьющихся растений. Начальная цена контракта — 17 млн рублей.

Согласно условиям техзадания, в новом сквере установят 10 вертикальных шезлонгов. Лавочек заказывают неожиданно много для небольшого пространства — 97 штук разной конфигурации — круглые, угловые, со спинками и без. Будет и другая уличная мебель — стулья, двухместные кресла, столики. Также мэрия закупает урны, вазоны, качели с навесом и перголу 27 метров в длину и 4 метра в высоту.

Исполнитель контракта должен выполнить работы до 20 августа.

Ранее администрация Центрального района определила подрядчиков для проведения возле «Юности» дорожных работ, озеленения и установки амфитеатра. Кроме того, планируется выбрать компанию для модернизации освещения за 6 млн рублей.