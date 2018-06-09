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/ Челябинцам нравится «День России»

Челябинцам нравится «День России»

Почти половина горожан выбрала такое название государственного праздника.
сегодня в 11:37
  |  Общество

Жители Челябинска предпочитают название праздника «День России» остальным вариантам. В этом в результате опроса признались почти 50% респондентов. Более длинные формулировки находят меньший отклик среди горожан. Об этом сообщает центр социологических исследований РАНХиГС.

Позитивной тенденцией последних лет является рост числа респондентов, которым известно, какой праздник мы отмечаем 12 июня. Правда, не все из ответивших дают верный ответ на вопрос о названии праздника. Еще одной позитивной тенденцией, выявленной нашими социологическими опросами, является рост числа респондентов, считающих 12 июня праздником, а не просто дополнительным выходным днем. — рассказала сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Афиша праздничных мероприятий ко Дню России в Челябинске уже сформирована. В нее вошли народные гуляния, хороводы и тематические концерты. Ознакомиться с программой можно здесь.

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Комментарии

Гость
12:39, 09.06.2018
В чем позитив?

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