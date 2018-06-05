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/ Российская полиция празднует 300-летний юбилей

Российская полиция празднует 300-летний юбилей

В Челябинской области накануне почтили память погибших при исполнении обязанностей.
сегодня в 16:46
  |  Общество

Российской полиции 5 июня исполнилось 300 лет. Впервые ее сформировали в 1718 году. Инициатором выступил император Петр I. За три столетия полиция стала опорой власти, гарантом безопасности граждан.

Со знаменательным событием своих коллег поздравил Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Личный состав органов внутренних дел Российской Федерации является наследником славы предыдущих поколений сотрудников, честно и мужественно исполнявших своих обязанности. Наша профессиональная деятельность и система подготовки кадров основаны на богатом практическом опыте, глубоких знаниях и преемственности лучших традиций. Поздравляю вас со знаменательным юбилеем! Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в труде на благо нашей Родины. — сказал Владимир Колокольцев.

Также в день трехсотлетия полиции почтили память сотрудников, погибших на службе. Вспомнили добрым словом ветеранов полиции и пожелали молодому поколению брать с них пример.

Добавим, что накануне трехсотлетия со дня образования полиции в Челябинской области состоялись памятные мероприятия. Правоохранители, а также семьи погибших при исполнении служебных обязанностей отправились в храмы, чтобы поставить свечи за упокой и помолиться.

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