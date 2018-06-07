/ Троицк готовится к празднованию 275-летнего юбилея

Губернатор Челябинской области поздравил главу Александра Виноградова и жителей города.

Губернатор Челябинской области поздравил главу Троицка Александра Виноградова и жителей города с праздником. Борис Дубровский отметил значимость муниципалитета в год 275-летия со дня основания. Эти земли всю свою историю служили ключевым торговым и культурным центром, «воротами» в Среднюю Азию и Казахстан.

Троицк и поныне остается одним из ярчайших и самобытных городов Челябинской области. Здесь сосредоточено огромное количество памятников архитектуры и истории, развиваются давние традиции культуры, образования и духовного просвещения. Эффективно действующие предприятия и развитая транспортно-логистическая сеть делает город опорной точкой на экономической карте региона. Но самое главное — за долгую историю сформировался особый характер жителей: трудолюбивых, доброжелательных, но мужественных и твердо стоящих на защите интересов города, области и всей России. Желаю Троицкому городскому округу успехов и процветания, а всем троичанам — уверенности в завтрашнем дне и веры в свою малую Родину! Крепкого вам здоровья, добра, мира и взаимопонимания в семьях! — поздравил жителей Троицка губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Праздничные мероприятия пройдут в Троицке в воскресенье, 10 июня. На центральной сцене городской площади состоится фестиваль «Город цвета лета», где выступят команды КВН. В это же время пройдут Васильевские гуляния. В исторической части города дамы в пышных платьях и кавалеры во фраках поставят импровизированный бал. Самая зрелищная часть торжества — праздничный концерт, который завершится фейерверком.