/ День защиты детей отпразднуют в челябинских парках

Особый упор в этом году сделали на здоровье маленьких горожан.

Праздником для маленьких и больших челябинцев обернется пятница, 1 июня. Ведь традиционно в эту дату все празднуют День защиты детей. В парках южноуральской столицы несколько дней готовили масштабные мероприятия. Даже не обязательно ехать в центр, чтобы стать их участником.

Горсад имени Пушкина

10:00 — День здоровья. Малыши смогут узнать, готов ли их организм к лету, или нужно подлечиться. В то же время пройдет праздничный концерт.

16:00 — Конкурсно-игровая программа «Здравствуй, лето!».

Сад Победы

10:30 — Всех ждут на Аллее здоровья, где состоится квест. Участвовать будут любители активного отдыха. А еще все желающие смогут пройти диагностику и получить консультацию врачей. Не зря это Аллея здоровья.

11:00 — В саду выстроятся трудовые отряды, готовые к летней работе. Между прочим, все их участники еще учатся в школе.

Парк Гагарина

А в парке Гагарина весь Челябинск превратят в «Город детства». Ожидается, что 200 артистов примут участие в праздничной программе, посвященной 1 июня. Это и воспитанники дошкольных учреждений, и школьники, и даже юные звездочки, чьи имена прогремели на всю Россию.

Парк Калининского района

И День детства, и День здоровья одновременно отметят в парке Калининского района. Консультации медиков можно будет получить под песни маленьких талантливых челябинцев, а затем можно будет посмотреть на творческие номера коллективов.

Челябинский зоопарк

13:00 — Фокусы, шоу мыльных пузырей, выступления вокальных коллективов и встречи с любимцами, выдрой Ваней снежным барсом Ермаком, не оставят равнодушными никого.

Мероприятия продолжатся и 2 июня. Например, в парке имени Тищенко всех ждет праздничная программа с конкурсами и подарками. Сбор объявлен на главной площади возле «Аквариума». И, конечно, можно будет пройти медобследование и получить консультацию врачей. Потому что счастливые дети — здоровые дети.