/ Международный парад, фестиваль спорта и русский фольклор. Афиша на 12 июня

Челябинск готов встречать День России.

В День России, 12 июня, по всему Челябинску будет звучать музыка. В каждом парке пройдут концерты, посвященные празднику. Все творческие коллективы, выступающие в этот день, будут признаваться в любви России. А кульминацией дня станет Парад дружбы народов, участники которого пройдут от Театральной площади до Городского сада имени Пушкина.

Надо посмотреть на погодные условия, которые предполагаются. С учетом ветров, посмотрите закрепления нашей рекламы. Все проверьте с точки зрения безопасности. Соберите оргкомитет и еще раз проверьте все вопросы. — сказал на аппаратном совещании Евгений Тефтелев.

10:00 — праздничный концерт «Моя Россия» — Горсад имени Пушкина

11:00 — детский фестиваль «Дружба народов» — Горсад имени Пушкина

11:00 — фестиваль национальных видов спорта «Победные традиции» — Сад Победы

12:00 — Парад дружбы народов — от Театральной площади до Горсада имени Пушкина

12:00 — праздничная программа «Россия, мы гордимся тобой!» — парк «Металлург» имени Тищенко

12:00 — праздничный концерт «Россия в моем сердце» — сквер по улице Молодогвардейцев

13:00 — Фестиваль русского фольклора — Горсад имени Пушкина

13:00 — международный фестиваль национальных культур «Урал-Восток: многоцветие культур» — Театр драмы имени Наума Орлова

14:00 — праздничная программа «Современная Россия» — парк имени Гагарина

15:00 — праздничный концерт «Люблю тебя, Россия» — парк Калининского района (улица Чайковского)