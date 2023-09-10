В Челябинске завершился спортивный фестиваль RCC Fest

В рамках него прошли состязания по боксу, баскетболу, на самокатах и велосипедах

«Бомбическая была атмосфера, очень классная! Но 80 процентов было давления, то что сражался в родных стенах, а остальные 20 — это некая мотивация. Я недоволен своим выступлением, очень тяжелый бой. Соперник задал высокий темп и сбил мой план. В шестом раунде я стал чувствовать поддержку, болельщики подбадривали меня. Это помогло мне перевернуть ход встречи в свою пользу. Для меня это был как будто чемпионский бой»,

— рассказал Вильдан Минасов.

Накануне в честь празднования Дня города в Челябинске у ледовой арены «Трактор» завершился первый спортивный фестиваль RCC Fest. Главным событием стал вечер профессионального бокса, а также на площадке RCC Extreme состоялись состязания на велосипедах и самокатах, по баскетболу, уличным танцам, а также большое иммерсивное шоу, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».В течение двух дней центром притяжения у любителей экстремальных видов спорта в Челябинске стала площадка RCC Extreme. Она появилась в прошлом году. Скейт-парк площадью 1,5 тыс. кв. м стал самым большим в регионе. Причем, его конструкции были построены таким образом, чтобы на нем могли кататься как начинающие спортсмены, так и профессионалы скейтбординга.В пятницу, 8 сентября, на парковке у арены «Трактор» появились зона экшен-спорта и баскетбольная площадка, на которой прошел Кубок «РМК-Арены». Общий призовой фонд турнира составил более 80 тысяч рублей. Победителями состязаний стали челябинские команды «Курчатов-2» и «Позитив».Позже в зоне «стрит» состоялись открытые городские соревнования в дисциплинах ВМХ и «самокат» для юниоров. Параллельно в зоне «эйр» стартовали квалификационные заезды всероссийских соревнований «Первенство андеров», где соревновались сильнейшие райдеры страны в возрасте от 19 до 22 лет.А главным событием дня стал боксерский турнир на арене «Трактор» RCC Boxing Promotions. Зрители наблюдали за поединками с участием боксеров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. В главном бою турнира восходящая звезда из Челябинской области Вильдан Минасов одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира Рене Альварадо из Никарагуа.Во второй день фестиваля участников и зрителей встретил сильный дождь, который шел абсолютно весь день. Несмотря на плохие погодные условия, у ледовой арены «Трактор» работали площадки для уличных танцев, зона силового экстрима, фотозоны и большой фуд-корт. Все посетители могли приобрести дождевики и выпить горячих напитков.Праздник в честь Дня города стартовал с семейного баскетбольного турнира «РМК-Арены» Family Battle 2×2. На корте сражались команды, которые состояли из юных баскетболистов и их родителей. Победителями турнира стала команда «Василяускас», второе место у «Катюши» и замкнул тройку призеров коллектив «Ракета».Позже в рамках фестиваля состоялся первый в истории Челябинска Кубок RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «самокат street» в формате баттла. Свои навыки в экстремальном спорте продемонстрировали спортсмены со всей страны. Победителями первенства России в дисциплине «ВМХ-фристайл-парк» стали Арсений Любишкин (Краснодарский край) и Мария Сигарëва (Санкт-петербург). А лучшим на Всероссийских соревнования среди юниоров стал Николай Якимов (Республика Татарстан).Кульминацией фестиваля стало эффектное иммерсивное шоу с использованием спецэффектов и мультимедиа. На большой сцене в формате баттлов выступили кавер-группы, танцоры, акробаты и многие другие. Однако тысячи зрителей под проливным дождем ждали выступления главных хедлайнеров, исполнителей Ramil и L’One, которые смогли порадовать жителей Челябинска своими главными хитами и согрели жарким выступлением.