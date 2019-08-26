Дело по студентке, сбившей в Челябинске пешехода, отправили в суд

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение 21-летней.

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Уголовное дело о жительнице Челябинска, которая сбила пешехода, было передано в суд. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинска.

«Ведомство утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Согласно версии следствия, 17 июня женщина, находясь за рулем автомобиля марки Mercedez-Benz, сбила пешехода на нерегулируемом переходе на улице Университетская набережная. От полученных травм 26-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемая признала свою вину и во время расследования уголовного дела выплатила 300 тысяч рублей родственникам погибшего за возмещение причиненного ущерба. Семья мужчины не подала гражданский иск.

Сейчас уголовное дело было передано для рассмотрения в Калининский районный суд Челябинска.