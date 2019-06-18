Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.34 +0.02 72.23 +0.12
Челябинск
сейчас
 
+7 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Против автоледи, погубившей пешехода в Челябинске, возбудили уголовное дело

Против автоледи, погубившей пешехода в Челябинске, возбудили уголовное дело

Решается вопрос об избрании меры пресечения.
сегодня в 18:11
  |  Происшествия

Автоледи, которая сбила 25-летнего челябинца на Университетской набережной, стала фигурантом уголовного дела. 22-летнюю девушку подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас установлено, что девушка на «Мерседесе» 17 июня не остановилась перед «зеброй».

Водитель около 14 часов 50 минут 17.06.2019, управляя автомобилем «Мерседес Бенс» у дома № 105 по улице Университетской Набережной в Калининском районе Челябинска, двигаясь от улицы Макеева в сторону улицы Молодогвардейцев, произвела наезд на пешехода 1993 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины. — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Сейчас по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело после обысков в СПА-салоне в центре Челябинска
17.06.2019
Полиция возбудила уголовное дело после обысков в СПА-салоне в центре Челябинска
Происшествия
Похищение 4-летнего мальчика в Челябинске обернулось уголовным делом
13.06.2019
Похищение 4-летнего мальчика в Челябинске обернулось уголовным делом
Происшествия
На расстрелявшего автомобиль в Челябинске завели уголовное дело
06.06.2019
На расстрелявшего автомобиль в Челябинске завели уголовное дело
Происшествия
Уголовное дело возбудили после обнаружения мертвого младенца на дороге в Челябинской области
30.05.2019
Уголовное дело возбудили после обнаружения мертвого младенца на дороге в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Вера
22:50, 18.06.2019
Я никого не оправдываю. Водитель виновен спору нет. Но и пешеход?! Какой толк, что он прав? Там не деревьев, не преград.... Всегда нужно смотреть по сторонам, лучше постоять 30сек лишние и остаться жив, чем вот такая правда. Да все что угодно может случиться, всегда нужно убеждаться в своей безопасности. Виновны оба.
Александр Цветцих
21:57, 18.06.2019
Она же не специально убивала.Будьте людьми
Анна Чехова
21:20, 18.06.2019
Если эта шва. Ь не понесёт наказания, то надеюсь её найдут где нибудь утопленой, или закопаной, чтоб по чувствовали какого это потерять родного человека
Дмитрий Козлов
21:15, 18.06.2019
Сколько заплотит судье столько и дадут
Анна Чехова
20:54, 18.06.2019
Жаль что нет казни, и нет пожизненного.
Лишить прав эту тв. Рь и судить хотя бы на 20 лет

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
Против автоледи, погубившей пешехода в Челябинске, возбудили уголовное дело
сегодня в 18:11
Против автоледи, погубившей пешехода в Челябинске, возбудили уголовное дело
Общество
Мобильный интернет может появиться в самых недоступных районах России
сегодня в 18:07
Мобильный интернет может появиться в самых недоступных районах России
Общество
Изменить механизм переселения аварийного жилья предложил Минстрой
сегодня в 17:58
Изменить механизм переселения аварийного жилья предложил Минстрой
Общество
ДОМ.РФ подал в суд на банкротство строительной компании «Радуга»
сегодня в 17:56
ДОМ.РФ подал в суд на банкротство строительной компании «Радуга»
Хоккей
Голкипер Александр Судницин покинул «Трактор»
сегодня в 17:40
Голкипер Александр Судницин покинул «Трактор»
Культура
Челябинцы впервые увидят балет Большого театра
сегодня в 17:22
Челябинцы впервые увидят балет Большого театра
Общество
Алексей Текслер обсудил вопросы экологии с вице-премьером Алексеем Гордеевым
сегодня в 17:12
Алексей Текслер обсудил вопросы экологии с вице-премьером Алексеем Гордеевым
Политика
Областное совещание главы региона Алексея Текслера в прямом эфире
сегодня в 17:00
Областное совещание главы региона Алексея Текслера в прямом эфире
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6