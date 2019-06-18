/ Против автоледи, погубившей пешехода в Челябинске, возбудили уголовное дело

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автоледи, которая сбила 25-летнего челябинца на Университетской набережной, стала фигурантом уголовного дела. 22-летнюю девушку подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас установлено, что девушка на «Мерседесе» 17 июня не остановилась перед «зеброй».

Водитель около 14 часов 50 минут 17.06.2019, управляя автомобилем «Мерседес Бенс» у дома № 105 по улице Университетской Набережной в Калининском районе Челябинска, двигаясь от улицы Макеева в сторону улицы Молодогвардейцев, произвела наезд на пешехода 1993 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины. — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Сейчас по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.