Маршрутка с пассажирами попала в двойное ДТП в Челябинской области

Двух человек госпитализировали с места происшествия.

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На Южном Урале в дорожно-транспортном происшествии пострадали 8 человек. Авария произошла сегодня, 26 августа, около 10 утра в Сатка. Три автомобиля столкнулись на улице 18 годовщины Октября, в их числе оказалось и маршрутное такси.

«По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" в условиях дождя не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение со встречным автомобилем "Лада Икс-рей" , под управлением 28-летнего мужчины. После чего автомобиль ВАЗ-2121 совершил столкновение со встречным автобусом "Некст Газель", под управлением 37-летнего водителя. По факту ДТП проводится расследование», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии пострадали 6 пассажиров маршрутного такси, им было назначено амбулаторное лечение. Водитель и пассажир «Нивы» получили травмы и были госпитализированы в МУЗ «Саткинское ЦРБ».