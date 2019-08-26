179 пьяных водителей Челябинской области выехали на дороги в эти выходные

Некоторые поездки жителей региона, которые находились в нетрезвом состоянии, привели к страшным последствиям.

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За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД установили 179 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Многие из них отказывались от проверки на количество алкоголя в крови. Некоторые поездки в нетрезвом состоянии привели к весьма серьезным последствиям. Так, в минувшую субботу в Троицке пьяный 62-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки «Лада» без водительских прав, сбил двух пешеходов, которые шли по обочине на встречу машине.

«В результате ДТП пешеходы, 68-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, 81-летний мужчина скончался в медицинском учреждении», — рассказали в пресс-службе управления.

Сотрудники проводят соответствующую проверку.

Всех нетрезвых водителей привлекли к административной ответственности. Некоторых ждет наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 года до 2 лет или административного штрафа в размере 30 000 рублей.