Челябинцев просят не лежать на газоне на «Алом поле»

С таким обращением к горожанам вышли чиновники.

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На газонах в сквере «Алое поле» временно просят не проводить пикники. Об этом рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев во время аппаратного совещания.

После окончания первых работ по реставрации сквера многие челябинцы сразу оценили его газоны и стали устраивать на траве пикники. Однако, как отметил Виктор Ереклинцев, на данный момент не стоит лежать на траве, поскольку её постелили совсем недавно. Горожан просят немного потерпеть, пока «зеленый ковер» окрепнет.

«Сейчас корневая система еще слаба, поэтому такой большой наплыв граждан преждевременный. После второго кошения на этих газонах можно будет отдыхать, а сейчас подрядчику необходимо это подсевать», — заявил Виктор Ереклинцев.

Глава Центрального района предложил временного огородить участки заградительной лентой. А врип мэра города Наталья Котова также поручила поставить предупреждающие аншлаги.