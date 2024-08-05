ЧТПЗ помог откачать воду в подтопленном Ленинском районе

Предприятие само выступило с предложением

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ, входит в ТМК) откачал в свою систему воду из эпицентра дождевого паводка в Ленинском районе — на улице Энергетиков. Коллектор предприятия принял 1 800 кубических метров. Это можно сравнить с объемом олимпийского бассейна, который имеет длину 50 метров, а ширину — 25 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«Выражаем благодарность Трубной металлургической компании и управляющему директору ЧТПЗ Евгению Губанову за существенную помощь в откачке воды с подтопленной территории из эпицентра на улице Энергетиков»,— подчеркивают в мэрии.

Воду откачивали через временно развернутую систему рукавов длиной 1,3 километра. Работу провели вместе с сотрудниками МЧС региона. В итоге уровень воды на подтопленной территории существенно снизился.





Кроме того, на дорогах Ленинского района проводят генеральную уборку. Вода ушла, и появилась грязь, которая скапливалась под поверхностью. Ее планируют убрать в короткие сроки.

Отметим, что более 50 жителей Ленинского района, попавших в зону подтопления, получили 7,3 миллиона рублей. Это общая сумма материальной помощи.