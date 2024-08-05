Более 7 млн выплатили пострадавшим от подтопления жителям Ленинского района в Челябинске

Выплата составляет от 20 до 300 тысяч рублей

Попавшие в зону подтопления жители Ленинского района начали получать материальную помощь, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.



Более 50 человек уже получили 7,3 миллиона рублей.

«Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 20 до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в комитет социальной политики Челябинска или орган соцзащиты населения по месту жительства до 1 октября 2024 года. Выплаты производятся на одно домохозяйство или квартиру с учетом зарегистрированных членов семьи.

С 30 июля комиссия обследовала 343 домовладения в частном секторе. С сегодняшнего дня бригады составляют акты в многоквартирных домах на улицах Энергетиков и Кронштадтской.