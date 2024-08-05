Глава Челябинска провела встречу с жителями подтопленного Ленинского района

Состоялось заседание оперативного штаба

В Челябинске состоялось вечернее заседание оперативного штаба по подтоплению. Глава города Наталья Котова пообщалась с жителями Ленинского района, ответила на вопросы и рассказала о принимаемых мерах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

6 августа по поручению главы города в пункте временного размещения специалисты управления ЖКХ примут заявления по состоянию домов и оказанию коммунальных услуг.

На заседании сообщили, что восстановлена работа насосной станции на улице Трубников. В пяти домах без электричества мотопомпами осушают подвалы. Ожидается, что электроэнергия вернется утром во вторник.





Жители продолжают получать горячие обеды и ужины, воду, предметы первой необходимости и средства дезинфекции.